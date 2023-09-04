Нижегородский минстрой дал разрешение на ввод трех домов в «Новинки Smart City»

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию домов №№3, 29 и 31 в жилом комплексе «Новинки Smart City», сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, в ближайшее время начнется передача ключей от квартир дольщикам проблемного ЖК. По состоянию на начало сентября на стадии строительства в «Новинках Smart City» остается один дом.

Как писал «Ъ-Приволжье», Фонд развития территорий должен достроить в общей сложности 25 жилых домов в составе ЖК «Новинки Smart City». Строить комплекс в 2014 году начинала компания «Квартстрой Центр». Первые дома застройщик должен был сдать в конце 2015 года, но к 2018 году не достроил ни одного и был признан банкротом. Достраивать дома начал Фонд защиты прав дольщиков, который в дальнейшем был переименован в Фонд развития территорий.

В конце августа Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект дома №31.

Андрей Репин