Проекты двух домов в ЖК «Новинки Smart City» не прошли госэкспертизу

Госэкспертза выдала отрицательное заключение на проекты двух домов в ЖК «Новинки Smart City». По данным единого госреестра заключений, экспертизу не прошли проекты домов №5 и №31. Застройщиком по проекту выступает федеральный Фонд развития территорий. Проекты домов были подготовлены ООО «Тридика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Отметим, что 23 августа Фонд развития территорий официально заявил через социальные сети о сдаче дома №5 в ЖК «Новинки Smart City» в эксплуатацию. По данным застройщика, в этом доме получат квартиры 88 пострадавших дольщиков. Всего фонд достраивает в этом жилом комплексе 25 жилых домов. Из них 20 уже введены в эксплуатацию.

Как писал «Ъ-Приволжье», ЖК «Новинки Smart City» начала строить компания «Квартстрой Центр» в 2014 году. Первые дома застройщик должен был сдать в конце 2015 года, но к 2018 году не построил ни одного и был признан банкротом. Достраивать дома в 2019 году начал Фонд защиты прав дольщиков, который в дальнейшем был переименован в Фонд развития территорий.

В июле 2023 года областные власти приняли решение дополнительно направить из областного бюджета 235,5 млн руб. на достройку «Новинки Smart City».

Андрей Репин