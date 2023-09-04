«Транснефть» подала иск к «Роснефти» на 4,8 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Транснефти» с требованием взыскать с «Роснефти» около 4,8 млрд руб. Иск поступил 31 августа, к рассмотрению его еще не приняли. Подробности в карточке дела не приводятся.

Как сообщал «Ъ», «Транснефть» урегулировала с «Роснефтью» комплекс претензий, связанных с загрязнением нефтепровода «Дружба». Стороны договорились, что «Роснефть» может до конца мая 2025 года получить у «Транснефти» возмещение убытков своих иностранных клиентов, если те будут доказаны, но его предельный размер не превысит $15 за баррель.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир, "Дружба", прокачка».

Лаура Кеффер