За год «Ласточки» Екатеринбург — Качканар перевезли более 1,2 млн пассажиров

Скоростные электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург — Качканар за год перевезли более 1,2 млн пассажиров. Со 2 сентября 2022 года — с начала курсирования «Ласточек» по этому маршруту, пассажиропоток на направлении Нижний Тагил — Качканар увеличился в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, благодаря запуску «Ласточек» жители Качканара, Кушвы и поселка Баранчинский получили скоростное железнодорожное сообщение с Екатеринбургом, аэропортом Кольцово и Нижним Тагилом. На маршруте ежедневно курсируют пять электропоездов: четыре на направлении Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар, еще одна соединяет Качканар с аэропортом Кольцово.

Ранее в СвЖД сообщили, что екатеринбуржцы стали на 21% чаще ездить на электричках по городу. С февраля 2023 на электричках в пределах города было перевезено около 1 млн пассажиров. Напомним, СвЖД возобновила на учебный год действие льготного проезда для школьников и студентов. С 1 сентября по 15 июня им предоставляется скидка 50% на проезд в пригородных электричках.

Полина Хабарова

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