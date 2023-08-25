С сентября школьники и студенты будут ездить на электричках СвЖД за полцены

Свердловская железная дорога (СвЖД) возобновляет на будущий учебный год действие льготного проезда для школьников и студентов. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, с 1 сентября по 15 июня будет предоставляться скидка 50% на проезд в пригородных электричках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Скидкой могут воспользоваться жители Свердловской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Для ее получения школьникам необходимо предъявлять справку из учебного заведения, а студентам — студенческий билет, в котором должна быть отметка о продлении на будущий учебный год.

Напомним, ранее в СвЖД сообщили, что екатеринбуржцы стали на 21% чаще ездить на электричках по городу. С февраля 2023 на электричках в пределах города было перевезено около 1 млн пассажиров.

Полина Хабарова

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