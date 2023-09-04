Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Коллаборация изменила аудиторию»

Анна Минакова — о сотрудничестве Miu Miu и Church's

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, чем обувь из совместной коллекции отличается от классических моделей обоих брендов.

Фото: Prada

Фото: Prada

Очень симпатичная коллаборация случилась в новом сезоне осень-зима 2023. Марка Miu Miu создала коллекцию в сотрудничестве с обувным брендом Church's. Казалось бы, два очень разных бренда: строгий, консервативный Church’s и игривый, свободный духом Miu Miu. Игра на контрасте получилась очень симпатичной.

А еще к запуску приурочили красивую кампанию: на всех кадрах — классическое кресло, обитое тканью из архива Miu Miu. В таких креслах сфотографированы модели в обуви Church’s X Miu Miu — брогах и монках с двойным ремешком.

Чем обувь из совместной коллекции отличается от классических моделей Church’s? Она имеет более округлую форму и более широкая, чем оригинальные модели, которые стали источником вдохновения дизайнеров. Кожаную подошву заменили на подошву из нескользящей резины. Добавили декоративную перфорацию, характерную для стиля обоих брендов. На язычках обуви и в виде тиснения по бокам подошвы — логотип Miu Miu, а принтованный логотип Church’s X Miu Miu разместили на стельках.

Но главное, на мой взгляд, то, что коллаборация изменила — это аудиторию. Я бы, например, никогда не зашла за обувью в Church’s, а схожие модели в Miu Miu вполне могу купить.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...