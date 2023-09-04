«Коллаборация изменила аудиторию»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, чем обувь из совместной коллекции отличается от классических моделей обоих брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Prada Фото: Prada

Очень симпатичная коллаборация случилась в новом сезоне осень-зима 2023. Марка Miu Miu создала коллекцию в сотрудничестве с обувным брендом Church's. Казалось бы, два очень разных бренда: строгий, консервативный Church’s и игривый, свободный духом Miu Miu. Игра на контрасте получилась очень симпатичной.

А еще к запуску приурочили красивую кампанию: на всех кадрах — классическое кресло, обитое тканью из архива Miu Miu. В таких креслах сфотографированы модели в обуви Church’s X Miu Miu — брогах и монках с двойным ремешком.

Чем обувь из совместной коллекции отличается от классических моделей Church’s? Она имеет более округлую форму и более широкая, чем оригинальные модели, которые стали источником вдохновения дизайнеров. Кожаную подошву заменили на подошву из нескользящей резины. Добавили декоративную перфорацию, характерную для стиля обоих брендов. На язычках обуви и в виде тиснения по бокам подошвы — логотип Miu Miu, а принтованный логотип Church’s X Miu Miu разместили на стельках.

Но главное, на мой взгляд, то, что коллаборация изменила — это аудиторию. Я бы, например, никогда не зашла за обувью в Church’s, а схожие модели в Miu Miu вполне могу купить.