Volkswagen рассекретил первый «заряженный» электромобиль GTI

Компания Volkswagen рассекретила первый «заряженный» электромобиль GTI, по мотивам которого будет создана линейка спортивных электромобилей.

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Новый прототип создан на базе концепт-кара Volkswagen ID. 2all, представленного весной 2023 года. Версия GTI отличается спортивным аэродинамическим обвесом со спойлером в стиле Golf GTI Clubsport, черными акцентами в духе оригинального Golf GTI, 20-дюймовые дисками а-ля классический Scirocco. В салоне появились спортивный руль и графика цифровой панели приборов в стиле первого Golf GTI, а ткань Jack-e отсылает к классической клетчатой обивке «заряженных» моделей.

Для электромобилей индекс GTI немецкий автопроизводитель расшифровывает как Grand Touring Intelligence, что указывает на оснащение модели современными электронными системами. Первой подтвержденной стал комплекс GTI Experience Control, имитирующий звучание бензиновых двигателей, переключение передач и реакции руля Volkswagen Golf GTI разных поколений.

Серийная бюджетная модель по мотивам Volkswagen ID. 2all появится в 2025 году и будет стоить до €25 тыс, а на 2026 год запланирована премьера «заряженной» GTI-версии новинки.

Максим Вершинин

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