Жители ХМАО за сутки перевели мошенникам более 8,6 млн рублей

За сутки жители Ханты-Мансийского автономного округа перевели телефонным и интернет-мошенникам более 8,6 млн руб. 4,9 млн руб. из них перевел 47-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным МВД, 47-летнему жителю Ханты-Мансийска позвонили телефонные мошенник и представился менеджером кредитной организации. Он убедил мужчину перевести крупную сумму денег на «безопасную ячейку» для предотвращения мошеннических действий.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Сейчас полицейские занимаются поиском и задержанием подозреваемых.

Напомним, в Свердловской области появилась новая схема мошенничества на рынке недвижимости. Мошенники, представляясь сотрудниками силовых структур, убеждают людей продавать квартиры и переводить деньги на специальный счет.

Полина Хабарова

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