На Урале мошенники, представляясь силовиками, убеждают людей продавать квартиры

В Свердловской области появилась новая схема мошенничества на рынке недвижимости. Мошенники, представляясь сотрудниками силовых структур, убеждают людей продавать квартиры и переводить деньги на специальный счет. Об этом сообщили в Уральской палате недвижимости (УПН).

По данным силовиков, мошенники связываются с жертвами и просят никому ничего не рассказывать о звонке. Человека убеждают, что его переселяют в другое место, поскольку сейчас проводится специальная операция по задержанию преступников. После этого они просят продать квартиру и перевести деньги на специальный счет.

Мошенники не боятся предлагать своим жертвам обращаться в агентство недвижимости с хорошей репутацией для того, чтобы быстро продать квартиру. В УПН отметили, что «тревожными звонками» для риэтора являются желание продавца квартиры быстрее получить деньги, у него отсутствует встречная покупка или он говорит, что нужно купить недвижимость в другом регионе. Кроме того, риэлтора подпускают к минимуму информации о сделке.

Уже на следующей неделе УПН сформирует методичку по предотвращению преступлений и ориентировочный портрет жертвы.

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