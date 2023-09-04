«78»: в Петербурге задержали главу администрации Петро-Славянки

Главу местной администрации поселка Петро-Славянка Александра Васильева задержали и доставили в Следственный комитет, сообщает 78.ru.

По информации издания, сейчас в офисе главы на улице Труда проходят обыски.

По предварительной информации, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет по Ленинградской области назвал причину обысков, прошедших 30 августа в администрации Лодейнопольского района. Визит силовиков оказался связан с уголовным делом по факту мошенничества в особо крупном размере.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте