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«78»: в Петербурге задержали главу администрации Петро-Славянки

Главу местной администрации поселка Петро-Славянка Александра Васильева задержали и доставили в Следственный комитет, сообщает 78.ru.

По информации издания, сейчас в офисе главы на улице Труда проходят обыски.

По предварительной информации, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет по Ленинградской области назвал причину обысков, прошедших 30 августа в администрации Лодейнопольского района. Визит силовиков оказался связан с уголовным делом по факту мошенничества в особо крупном размере.

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