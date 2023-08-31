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По делу о мошенничестве при благоустройстве в Лодейном Поле задержаны три бизнесмена

Сотрудники Следственного комитета задержали трех предпринимателей, чьи компании исполняли контракты для администрации Лодейнопольского района по благоустройству набережной реки Свири, сообщают 78.ru.

По информации издания, по делу о мошенничестве задержали директора петербургского ООО «Алькор-2» Валерия Щапова, директора ООО «Реставрационная компания Офорт» Федора Николаева и индивидуального предпринимателя Красильникова, предоставляющего услуги по технадзору. Глава администрации Илья Дмитренко и его первый заместитель по экономике Владимир Рассадин были допрошены в качестве свидетелей, и скоро чиновников отпустят.

Накануне «Ъ-СПб» сообщал, что Следственный комитет по Ленинградской области назвал причину обысков, прошедших 30 августа в администрации Лодейнопольского района. Визит силовиков оказался связан с уголовным делом по факту мошенничества в особо крупном размере. По информации СК, в июне 2022 году администрация Лодейнопольского района заключила контракт с «Алькор-2» на сумму свыше 87 млн руб., по которому компания должна была благоустроить набережную Свири в Лодейном Поле. Договор был подписан в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В свою очередь, «Алькор-2» заключила договор с субподрядчиком на сумму свыше 80 млн рублей. При этом сотрудники «Алькор-2» внесли ложные сведения в акт о приемке выполненных работ на сумму свыше 8 млн руб., выполнив работы в неполном объеме. По информации СМИ, речь идет о закупке скамеек кустарного производства вместо тех, которые предполагал контракт. Ущерб для бюджета Лодейнопольского района оценили в 1 млн руб.

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