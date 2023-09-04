В Сочи начались переговоры президента Турции Эрдогана с главой РФ Путиным

В Сочи начались переговоры главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Об этом соотщает пресс-служба Кремля.

По информации турецких СМИ, основными темами встречи станут возможности по поставкам зерна из РФ в страны Африки через Турцию, спецоперацию на Украине, а также пакет предложений ООН, включающих положения об отмене части европейских санкций и оценке ущерба от повреждения аммиачного трубопровода.

««Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной»,— цитирует «Ъ» заявление господина Путина.

Ранее стало известно, что самолет главы Турции прибыл в аэропорт Сочи в 12:15. Встреча была запланирована на 13:00.

Анастасия Донскова

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