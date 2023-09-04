Спрос на цветы к 1 сентября вырос на треть

Накануне Дня знаний в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), россияне приобрели 700 тысяч цветов и готовых букетов, что на 37% больше, чем годом ранее. При этом средняя цена цветка стала ниже на 15%, о чем свидетельствует статистика аналитического сервиса

В течение двух последних дней августа в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, россияне приобрели букеты и цветочные композиции на сумму более 75 млн рублей, таким образом, объем трат вырос на 16%.

Средний чек увеличился на 18% и достиг 1522 рублей, а средняя цена срезанного цветка стала ниже на 15%, что говорит о выборе покупателей в пользу более крупных букетов, чем годом ранее.

Ежегодно в последние 2 дня августа спрос на цветы возрастает примерно в 4 раза по сравнению с предыдущими днями.

«1 сентября традиционно не обходится без цветов. Даже если родители школьников оптимизируют затраты и покупают букеты и композиции от всего класса, спрос на срезанные цветы перед днем знаний все равно стабильно высокий. Чаще всего в школьных букетах используются цветы небольшого размера, которые ребенку удобно держать во время школьной линейки, наиболее популярны недорогие виды сезонных цветов от внутренних поставщиков — хризантемы, астры, георгины, гладиолусы, подсолнухи. Это позволяет сохранять умеренные цены на школьные букеты», — комментирует Татьяна Гребенкина, руководитель направления аналитических исследований Продажи. РФ