Сергей Рыжиков покинул пост главного тренера тамбовского ФК «Спартак»

Экс-игрок сборной России по футболу Сергей Рыжиков оставил пост главного тренера тамбовского ФК «Спартака». Об этом сообщили в соцсетях пресс-служба клуба. О причинах досрочного расторжения контракта она не рассказала. 23 августа клуб завершил выступление в Кубке страны.

В минувшую среду «Спартак» в домашнем матче уступил клубу «Динамо-Брянск» во втором раунде Пути регионов Кубка России - 1:3. При этом в текущем сезоне Второй лиги дивизиона «Б» тамбовчане по два раза выиграли и сыграли вничью, один раз допустили поражение.

27 августа «Спартак» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Фомина на выезде обыграл со счетом 2:1 аутсайдера лиги «Пересвет» из Домодедова. После этого тамбовский клуб вышел на шестое место в чемпионате.

Сергей Рыжиков возглавил «спартаковцев» из Черноземья год назад. В 2020-2021 годах он был вратарем выступавшего тогда в РПЛ ФК «Тамбов», но покинул команду из-за долгов по зарплате.

Владимир Зоркий