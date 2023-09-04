В России вынесли один из первых приговоров за повреждение воинского захоронения

Бывший гендиректор компании ООО «ЭврикаЛ» Юрий Мацко из Ленинградской области признан виновным в повреждении воинских захоронений времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Тосненском районе (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Суд оштрафовал предпринимателя на 2,4 млн руб.

«Государственным обвинителем представлена совокупность собранных по уголовному делу доказательств, подтверждающих виновность Мацко в совершении инкриминируемого ему преступления»,— говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Как пояснили «Ъ» в надзорном ведомстве, приговор является одним из первых в стране по данной статье. Саму норму ввели в 2020 году.

Уголовное дело было возбуждено в 2021 году после того, как возле мясоперерабатывающего комбината «Тосненский» нашли кости и череп в раскопанной бульдозером траншее.

По данным следствия, бизнесмен с марта по июнь 2021 года, зная о нахождении на принадлежащем «ЭврикаЛ» участке останков бойцов не остановил проведение земляных работ, что привело к повреждению захоронений и перемещению останков бойцов. Прокуратура и суд пришли к выводу, что подсудимый проявил неуважительность к памяти предков в погоне за прибылью. Все это время 44-летний директор компании находился под домашним арестом.

Сам господин Мацко свою вину не признал и не раскаялся. Суд при вынесении приговора принял во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие малолетнего ребенка, однако сохранил арест на имущество.

В начале августа в Волосовском районе Ленобласти на месте, где в войну был трудовой концлагерь «Дулаг-102», извлекли костные останки около сотни человек, которые могут принадлежать расстрелянным заключенным. Массовое захоронение обнаружили активисты центра «Без срока давности», который занимается сохранением исторической памяти о военных преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Согласно архивным документам, число жертв может достигать 2 тыс., среди которых мирные граждане, партизаны и военные.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург