В Ленинградской области извлекли останки сотни человек на месте бывшего концлагеря рядом с Волосово

В Волосовском районе Ленинградской области в 1,5 км от города Волосово извлекли костные останки около сотни человек. Останки могут принадлежать расстрелянным заключенным «Дулаг-102». Массовое захоронение обнаружили сегодня утром, 7 августа, активисты центра «Без срока давности», который занимается сохранением исторической памяти о военных преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас на месте, где в войну был трудовой концлагерь (арбайтлагерь), работают сотрудники регионального управления СКР. В пресс-службе ведомства уточнили, что, согласно архивным документам, число жертв может достигать 2 тыс., среди которых мирные граждане, партизаны и военные.

В ходе осмотра в числе прочих были найдены останки детей, а также фрагменты личных вещей и одежды. «По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти»,— говорится в сообщении.

Раскопки проводились совместно с поисковой экспедицией «Долина» из Великого Новгорода, а также с отрядами «Зов партизан» и «Авангард».

В октябре 2022 года по иску региональной прокуратуры Ленинградский областной суд признал геноцидом действия вермахта, СС и их пособников на территории области в годы Великой Отечественной войны. Согласно результатам исследований, с 1941 по 1944 год на территории региона от рук нацистов пострадали 435 тыс. человек, что составляет одну пятую от населения современной Ленобласти.

Как в Екатеринбурге обнаружили могильные ямы с останками жертв политических репрессий — читайте в материале «Ъ».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург