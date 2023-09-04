Голова «Индустриального младенца» заговорит с жителями Екатеринбурга

Арт-объект в виде головы ребенка «Индустриальный младенец», который находится на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге, станет частью аудиоспектакля и поговорит с горожанами. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля паблик-арта «Ч». Автор идеи и режиссер спектакля Олег Таратухин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ

Аудиоспекталь покажут 9 сентября. Всего запланировано пять бесплатных показов в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00. Длительность постановки — 45 минут. Зрителям в процессе «общения» с «Индустриальным младенцем» предстоит выполнять простые действия и движения, которые «дадут возможность почувствовать рядом других людей и с строить ними диалог».

«Над проектом Олег Таратухин работал около двух месяцев. Впервые для работы в постановке он пригласил актеров Ярославну Хлебникову и Сережу Таратухина, которые своими голосами помогли оживить "Индустриального младенца". Над музыкальным сопровождением работал композитор Мирный Город, его треки можно было услышать на выставках и перформансах в галерее "Синара Арт"»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, арт-объект установили на берегу Визовского пруда в апреле. Авторами стали художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. На скульптуру пошел вторичный литейный алюминиевый сплав, чтобы подчеркнуть идею зарождения нового и возможной трансформации.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте