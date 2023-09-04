За август фотокамеры зафиксировали в Петербурге около 1,2 млн нарушений

Около 1,2 млн нарушений правил дорожного движения зафиксировали в Петербурге комплексы фотовидеофиксации в августе этого года, сообщили 4 сентября в комитете по информатизации и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подавляющее большинство нарушений (92%) касались соблюдения скоростного режима. Еще 3% — это движение по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств, по 2% — пересечение стоп-линии и проезд на запрещающий сигнал светофора, 1% — движение по обочине и движение грузовиков далее второй полосы, несоблюдение требований знаков/разметки и непредоставление преимущества пешеходам. Для сравнения — в августе 2022 года фотокамерами в Петербурге было зафиксировано 900 тыс. нарушений ПДД.

В настоящий момент, как уточнили в комитете Смольного, на территории города работают 1073 комплекса фотовидеофиксации, из них 1029 стационарных комплексов и 44 передвижных.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с января по июль 2023 года сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу взыскали с водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, около 27 млн рублей.

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