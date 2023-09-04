В аэропорту Сочи предупредили о возможных изменениях в расписании из-за непогоды

В аэропорту Сочи предупредили о возможных изменениях в расписании вылетов, связанных с изменением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, 4 сентября в Сочи возможны ливневые дожди, грозы и град.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде»,— говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Сочи приземлился самолет президента Турции Реджепа Эрдогана, прибывшего на встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

Анастасия Донскова

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