В аэропорту Сочи предупредили о возможных изменениях в расписании из-за непогоды

В аэропорту Сочи предупредили о возможных изменениях в расписании вылетов, связанных с изменением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По прогнозам синоптиков, 4 сентября в Сочи возможны ливневые дожди, грозы и град.
«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде»,— говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Сочи приземлился самолет президента Турции Реджепа Эрдогана, прибывшего на встречу с главой РФ Владимиром Путиным.
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