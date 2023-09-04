В ХМАО будут судить двух экс-руководителей МУП из-за растраты 88 млн рублей

В Сургутском районном суде (Ханты-Мансийский автономный округа, ХМАО-Югра) будут судить экс-руководителя и исполняющего его обязанности МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» из-за злоупотребления должностными полномочиями и растраты средств. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, из растраченных 88 млн руб. было возмещено только 45 млн руб.

По данным прокуратуры, в 2021 и 2022 году бывший директор и исполняющий его обязанности сотрудник незаконно заключили договоры займа и дополнительные соглашения к ним с коммерческими организациями. Делали они это без согласования с собственником имущества — районной администрацией. Юридическим лицам были предоставлены займы под проценты на сумму более 74 млн руб., в результате чего МУП был причинен ущерб.

Кроме того, директор МУП длительное время не оплачивал выполненные коммерческой организацией работы по демонтажу и замене тепловых сетей на сумму свыше 14 млн руб., что нарушает права юридического лица.

На имущество обвиняемых стоимостью более 43 млн руб. наложен арест. Они обвиняются по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст.160 УК РФ (растрата), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, причинившее крупный ущерб).

Напомним, в Сургуте будут судить двух бывших инспекторов ГИБДД, обвиняемых в получении взяток, злоупотребление полномочиями и служебный подлог.

Полина Хабарова

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