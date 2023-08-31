В Сургуте за взятки будут судить экс-инспекторов ГИБДД

В Сургуте будут судить двух бывших инспекторов ГИБДД, обвиняемых в получении взяток, злоупотребление полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа. Дело возбуждено по ч. 3 и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст.285 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ.

По данным следствия, в 2022 году сотрудники ДПС систематически получили взятки от водителей за непривлечение их к ответственности за нарушения ПДД. Общая сумма взяток составила свыше 250 тыс. руб.

Преступление было выявлено подразделением собственной безопасности УМВД по ХМАО. Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по делу экс-инспекторов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте