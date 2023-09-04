Вынесен приговор группе омских телефонных мошенников

От трех до шести лет лишения свободы получили участники организованной группы телефонных мошенников в Омске. Приговор вынес Первомайский районный суд, сообщила 4 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, члены группы звонили гражданам, представлялись их родственниками и сообщали о том, что якобы стали виновниками ДТП с пострадавшими. Они убеждали «родных» передать деньги сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те освободили их от уголовной ответственности. При обысках у членов группы были изъяты деньги в различной валюте на сумму около 7 млн руб., и документация, в которой фиксировался оборот полученных средств.

Жертвами мошенников были пожилые люди, передавшие курьерам в общей сложности 2,5 млн руб. Всего было доказано восемь случаев мошенничества.

Как сообщал «Ъ-Сибирь» в начале августа этого года в Красноярске в суд было передано уголовное дело о телефонных мошенничествах, ущерб от которых составил 30 млн руб.

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Валерий Лавский