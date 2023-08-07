Банда мошенников меньше чем за год выманила у красноярцев 30 млн рублей

В Красноярске завершено расследование по факту мошенничества с подделкой документов. Как сообщает краевая прокуратура, в результате действий злоумышленников пострадал 21 человек.

Согласно версии следствия, с октября 2021 по июнь 2022 года жителям Красноярска, Ачинска и Железногорска, звонили телефонные мошенники и представлялись сотрудниками банка. Они вводили граждан в заблуждение, сообщая, что на их счетах установлена подозрительная активность.Также злоумышленники убеждали потерпевших, будто от их имени оформляется кредит.

Чтобы сохранить деньги аферисты предлагали жертвам перевести средства на якобы безопасный счет. Далее обманутым звонил человек, который представлялся сотрудником правоохранительных органов. Он запугивал людей возбуждением уголовного дела из-за несанкционированных операций, а также заявлял, что необходимо явиться на допрос.

Уточняется, что потерпевшие получали поддельные повестки для проведения следственных действий. Злоумышленника удалось задержать при доставке одной из таких повесток. По итогу преступная схема принесла мошенникам порядка 30 млн руб.

На преступника возбудили несколько уголовных дел ст.159 и 327 УК РФ. В настоящее время дело передано в суд.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что жители Новосибирской области еженедельно переводят мошенникам от 40 до 50 млн руб. Статистика включает в себя преступления связанные с телефонным мошенничеством и киберперступления.

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Александр Киселев