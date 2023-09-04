Современную школу на 1550 мест, построенную ГК «ЮгСтройИнвест», открыли в семейном квартале «Достояние»

Комфорт жителей для застройщика – в приоритете

День знаний стал большим праздником для жителей семейного квартала «Достояние». Здесь распахнула двери школа № 97, рассчитанная на 1550 учеников. Новую школу - одну из самых больших и современных на юге России, в рамках реализации нацпроекта «Образование» построила группа компаний «ЮгСтройИнвест». С открытием школы педагогов, учеников и родителей поздравили высокие гости: Анна Минькова, заместитель Губернатора Краснодарского края, Лилиана Егорова, заместитель главы муниципального образования город Краснодар, заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

После торжественной линейки гости отправились на экскурсию по школе. Осмотрели учебные классы, спортзал, актовый зал, где будут проходить праздники. Все помещения просторные и светлые, оснащенные современным оборудованием. А значит детям и учителям будет комфортно. Отметили и качество работ - все выполнено на самом высоком уровне.

Школа, которую «ЮгСтройИнвест» построил в семейном квартале «Достояние», - одна из самых передовых на юге России. Здесь ребята получат хороший старт для профессий будущего. Уже в начальных классах будут уроки робототехники, а в старших - 3Д-моделирования. Для раскрытия творческого потенциала предусмотрены театральная студия и зал хореографии. Также в школе есть свой радиоузел, столовая, мастерские с современным оборудованием, учебные кабинеты и лаборантские. Вместе с развитием интеллекта - в приоритете укрепление здоровья. На прилегающей территории находится футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также полоса препятствий.

- Сегодня невозможно представить современный микрорайон без социальной среды. По доброй традиции, заложенной генеральным директором «ЮгСтройИнвест» Юрием Ивановичем Ивановым, вместе с первыми домами мы строим школы и детские сады. Сегодня в семейном квартале «Достояние» уже работает детский сад-ясли “Пчелка”, куда ходят 300 малышей. Второй садик также на 300 мест готовится к открытию. А сегодня для всех нас радостный день - открылась эта замечательная школа. Мы строили ее с особым настроением и постарались создать все условия, чтобы ребята могли учиться, заниматься спортом, развивать таланты и свои творческие способности. Ведь в детях - наше будущее, будущее России, - говорит Андрей Анашкин, заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест». - От имени генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Ивановича Иванова, от всего коллектива компании поздравляю всех с открытием новой школы. Уверен, что дети получат здесь достойное образование и в будущем прославят Россию в науке и спорте.

Для группы компаний «ЮгСтройИнвест» строительство социальных объектов - в приоритете. В своих микрорайонах застройщик одновременно с жилыми домами создает всю необходимую инфраструктуру. В семейном квартале «Достояние” уже работает детский сад-ясли “Пчелка” на 300 мест, второй садик готовится принять малышей. А сегодня открылась современная школа, куда будут ходить 1550 детей. Важно, что все социальные объекты располагаются рядом с домами, так что время на дорогу жителям тратить не придется.

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