Более 1,3 тысяч курских школьников будут учиться дистанционно из-за обстрелов

С 4 сентября в дистанционном формате будут учиться 1 334 школьника из пяти граничащих с Украиной районов Курской области. Об этом на оперативном совещании рассказал курирующий образование вице-губернатор Виктор Карамышев. По его словам, дистант коснулся девяти школ и трех филиалов.

В то же время, отметил господин Карамышев, в тех же районах очно учатся 9 439 детей. Они распределены по 70 школам и 18 филиалам.

Губернатор Роман Старовойт отметил, что особенные проблемы с дистанционным образованием испытывает постоянно обстреливаемый поселок Теткино Глушковского района. Сложности со связью власти обещают решить.

Об обстановке после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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