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Коммерсантъ FM
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FT: Украина использует в контрнаступлении трехсторонний подход

Опрошенные газетой The Financial Times эксперты говорят, что Украина использует в ходе контрнаступления трехсторонний подход. Во-первых, ведется разминирование территорий, во-вторых, атака логистических и командных центров, и, наконец, наносятся удары по целям на российских территориях.

Для подготовки материала журналисты The Financial Times поговорили с бывшим министром обороны Украины Андреем Загороднюком (2019—2020 годы), а также научным сотрудником Киевского национального института стратегических исследований Николаем Белесковым и европейским военным чиновником, который дал интервью на условиях анонимности.

Первое направление контранступления — это разминирование, которое идет медленно и, как правило, ночью, рассказал газете европейский чиновник. Второй момент — использование дальнобойной артиллерии и ракет западного производства для атак на логистические и командные центры. По словам Андрея Загороднюка, это трудоемкий процесс, который требует больше всего времени из-за отсутствия преимущества в воздухе.

По словам господина Загороднюка, такую стратегию нельзя назвать «войной на истощение». Однако, как пояснил он, ее использовали в Ираке — как часть процесса по лишению иракцев возможности защищать свои позиции.

Третий момент — воздушные и морские атаки беспилотниками по Крыму и другим регионам России. По словам Николая Белескова, удары дронами «помогают создать ощущение симметрии» в силах между украинскими и российскими войсками. При этом МИД России ранее называл такие атаки попыткой «отыграться на гражданских объектах» из-за неудачного контрнаступления.

Николай Белесков отметил: «Маневренная война — это не панацея, и она может сработать только в том случае, если сначала удастся обойти все сильные стороны России — украинцам нужно воевать так, как они умеют воевать». При этом глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что тактика украинских вооруженных сил, как и их миссия, не изменились.

На прошлой неделе официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Украина добилась «заметного прогресса» в контрнаступлении. Накануне глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные чиновники должны доверять украинским командирам.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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