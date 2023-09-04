Власти ОАЭ создали регулятора национальной лотереи и коммерческих игр

Власти Объединенных Арабских Эмиратов создали федерального регулятора, который будет заниматься проведением национальной лотереи, а также заведовать сферой коммерческих игр. Как отмечает The Associated Press, это может свидетельствовать о том, что ОАЭ готовятся дать разрешение на работу в стране казино.

Генеральным директором регулятора (General Commercial Gaming Regulatory Authority, GCGRA) назначен Кевин Маллэли, который одно время возглавлял комиссию по регулированию игровой индустрии в штате Миссури (США). Председателем совета директоров GCGRA назначен Джим Меррен, бывший глава американского оператора казино MGM Resorts International.

По данным эмиратских СМИ, регулятор «создаст социально ответственную и хорошо регулируемую среду для игровой сферы, следя за тем, чтобы все участники придерживались четких правил и соответствовали высочайшим стандартам». Регулятор будет координировать работу всех структур в отрасли, заведовать выдачей лицензий и «способствовать наращиванию экономического потенциала коммерческих игр». Как отмечает AP, в ОАЭ уже давно поговаривали о том, чтобы использовать казино для привлечения денег в страну и развития туристической индустрии, особенно в Дубае.

Алена Миклашевская