В Петербурге стартует исследование коллективного иммунитета

В Санкт-Петербурге и Ленобласти с 4 по 16 сентября пройдет исследование коллективного иммунитета к вакциноуправляемым инфекциям. Проверкой займется Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, сообщается на сайте учреждения.

Жители города и области смогут бесплатно пройти тест на антитела к кори, краснухе, паротиту, коронавирусу и вирусным гепатитам А, В, С, D, Е.

Результаты исследований будут предоставлены каждому участнику.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный планирует переименовать оперативный штаб по COVID-19 в инфекционный.

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