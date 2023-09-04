В Сургуте пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали три человека

На улице Рационализаторов в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД ХМАО, аварию устроил пьяный водитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу Фото: пресс-служба ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу

Столкновение произошло 3 августа около 02:10. Пьяный 57-летний водитель ГАЗ, по предварительным данным ГИБДД, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada, которую от удара отбросило в металлическое ограждение. В результате ДТП пострадали водитель Lada и два его пассажира.

Напомним, по данным на середину августа, за семь месяцев на территории ХМАО произошло 638 ДТП. В авариях погибли 70 человек, а 852 — погибли.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте