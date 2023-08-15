На дорогах Югры с начала года погибли 70 человек

За семь месяцев на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) произошло 638 ДТП. Как сообщили в Telegram-канале ГИБДД, в авариях погибли 70 человек, а 852 — погибли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным ГИБДД, частые причины ДТП — несоблюдение очередности проезда перекрестков и выезд на полосу встречного движения.

Напомним, 14 августа на 419 км трассы Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись три легковые машины, в результате чего они загорелись. В ДТП погибли четыре человека, все они ехали по трассе из Югры.

Полина Хабарова

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