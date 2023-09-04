Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве врача в Оренбурге

Оренбургский областной суд закончил рассмотрение уголовного дела об убийстве молодой женщины – участкового врача-терапевта в региональной столице. Преступление было совершено днем 2 августа минувшего года. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в день преступления мужчина следил за терапевтом, которая шла к пациентам оказывать медицинскую помощь. Он вошел вслед за потерпевшей в подъезд многоквартирного дома и минимум 49 раз ударил ее ножом по разным частям тела. Женщина скончалась на месте.

Было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали.

Была назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. На основе ее результатов суд отправил мужчину на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа.

Ранее был задержан второй обвиняемый в убийстве семьи, совершенном 28 лет назад в Оренбурге. Силовики обнаружили его в Новосибирске.

Георгий Портнов