Задержан второй обвиняемый в убийстве семьи, совершенном 28 лет назад в Оренбурге

Силовики задержали одного из обвиняемых в тройном убийстве, совершенном в 1994 году в Оренбурге (п. «а», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР). Ранее один из предполагаемых преступников был задержан в Омской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Второй злоумышленник задержан в г.Новосибирске»,— говорится в сообщении.

Преступление было совершено 23 сентября 1994 года. В квартире дома по ул. Родимцева в Оренбурге были обнаружены тела хозяйки квартиры 48 лет, ее дочери 19 лет и сына десяти лет с признаками криминальной смерти.

Следствие установило, что преступление совершили два гражданина 46 и 44 лет. Они убили семью для завладения имуществом, считают силовики.

В марте 2023 года суд приговорил убийцу трех студенток в Оренбургской области Александра Лазарева к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Также он должен выплатить семьям погибших девушек по 2 млн руб. компенсации морального вреда. В сентябре 2021 года он совершил убийство, затем угнал автомобиль и попытался скрыться. Но его задержали.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Тройное убийство оценили на пожизненное».

Георгий Портнов