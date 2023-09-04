В Ярославле умерла подозреваемая в утоплении дочери в Которосли

Ярославский следственный комитет проводит проверку по факту смерти 35-летней женщины, которая подозревалась в утоплении своей 10-месячной дочери в Которосли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото: СК РФ по Ярославской области Место преступления

Фото: СК РФ по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 14 июля в Ярославле было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 10-месячного ребенка в акватории реки Которосль. У погибшего, обнаруженного под Толбухинским мостом, имелись признаки насильственной смерти. Его 35-летняя мать была задержана.

Женщина на время следствия находилась в СИЗО. По данным источника «Ъ-Ярославль», она скончалась на прошлой неделе в больнице.

Алла Чижова