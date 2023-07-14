Ярославская прокуратура контролирует ход следствия по делу об утоплении ребенка

Прокуратура Ярославской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о гибели 10-тимесячной девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Место преступления

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии», подозреваемой по нему является 35-летняя мать погибшей. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», женщина утопила собственную дочь в Которосли. Тепло погибшей нашли под Толбухинским мостом.

В Следственном комитете распространили видео допроса подозреваемой. Женщина рассказывает о том, что было до преступления.

«Долго-долго ходили. Дошли до Ярославля Главного, потом пошли тем же путем и оказались на берегу реки»,— говорится в оперативном видео, распространенном СКР.

Как сообщили «Ъ-Ярославль» источники в правоохранительных органах, помимо погибшей девочки, у женщины еще двое мальчиков 3 и 7 лет. Сейчас они оба находятся с отцом. Мера пресечения для подозреваемой пока не избиралась, в суд женщина не доставлялась. Пока что следователи продолжают ее допросы.

Андрей Иванов