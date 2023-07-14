Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославская прокуратура контролирует ход следствия по делу об утоплении ребенка

Прокуратура Ярославской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о гибели 10-тимесячной девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Место преступления

Место преступления

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Место преступления

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии», подозреваемой по нему является 35-летняя мать погибшей. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», женщина утопила собственную дочь в Которосли. Тепло погибшей нашли под Толбухинским мостом.

В Следственном комитете распространили видео допроса подозреваемой. Женщина рассказывает о том, что было до преступления.

«Долго-долго ходили. Дошли до Ярославля Главного, потом пошли тем же путем и оказались на берегу реки»,— говорится в оперативном видео, распространенном СКР.

Как сообщили «Ъ-Ярославль» источники в правоохранительных органах, помимо погибшей девочки, у женщины еще двое мальчиков 3 и 7 лет. Сейчас они оба находятся с отцом. Мера пресечения для подозреваемой пока не избиралась, в суд женщина не доставлялась. Пока что следователи продолжают ее допросы.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...