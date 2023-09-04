Пророссийские хакеры заявили об атаке на «пособников Украины» в Прибалтике

16 пророссийских хакерских групп заявили о проведении операции против «пособников украинских атак на российскую территорию». Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление хакеров, они утверждают, что вывели из строя 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши. Названия группировок не приводится.

Утверждается, что среди прочего была взломана база данных МВД Латвии. Также пострадали каналы обмена служебными сообщениями госорганов, паркоматы и системы мобильного банкинга. На всех взломанных сайтах размещен манифест хакеров со словами «Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист». Сам хакеры говорят, что «бьют за Псков, Крым и Донбасс».

В начале августа пророссийская хакерская группа NoName 057(16) совершила кибератаки на сайты пяти итальянских банков. С марта 2022 года группировка провела ряд кибератак на украинские, американские, европейские сайты госучреждений и СМИ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер