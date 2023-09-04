Пострадавшего при пожаре в Сарапуле мальчика выписали из больницы

В Сарапуле из больницы выписали мальчика, пострадавшего при пожаре двухэтажном деревянном бараке на улице Красноармейская. Ребенок 2015 года рождения «в полном порядке» и не нуждается в амбулаторном наблюдении, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел 25 августа. При происшествии погиб мужчина 1983 года рождения, а ребенка обнаружили на полу в бессознательном состоянии. Причины и обстоятельства трагедии не назывались.