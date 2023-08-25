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Ребенок пострадал и мужчина погиб при пожаре в бараке в Сарапуле

В Сарапуле сегодня, 25 августа, произошел пожар в двухэтажном деревянном бараке на улице Красноармейская. При происшествии погиб мужчина 1983 года рождения, а также пострадал ребенок 2015 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Как рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части №13 Сарапула Андрей Фикс, первый этаж дома нежилой, однако на втором этаже проживали несколько семей. Всего при пожаре эвакуировали четырех человек, которые рассказали об оставшихся в квартире ребенке и мужчине.

В результате пожарные обнаружили мальчика, который был в бессознательном состоянии. Ребенка передали бригаде скорой помощи, после чего пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Погибший мужчина также был без сознания в момент его обнаружения.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. На месте работают эксперты из испытательной пожарной лаборатории и следственные органы.

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