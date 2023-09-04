Индонезия ввела «золотую визу», чтобы привлечь инвесторов

Условием для получения иностранными гражданами или компаниями «золотой визы» в Индонезии станут инвестиции в размере от $350 тыс. до $50 млн. Об этом заявил глава миграционной службы министерства прав человека страны Силми Карим.

«Поскольку мы нацелены на качественных претендентов, условия более весомые. Чем дольше они остаются в Индонезии, тем выше гарантийная стоимость, особенно для инвестиционной деятельности, которая может достигать примерно 760 млрд индонезийских рупий ($50 млн)»,— приводит издание слова Силми Карима (цитата по Media Indonesia).

Согласно обозначенным в заявлении министерства условиям, для получения пятилетний визы индивидуальным инвесторам потребуется создать компанию стоимостью $2,5 млн, а для визы сроком на десять лет требуются инвестиции в размере $5 млн. Корпоративные инвесторы должны вложить $25 млн, чтобы получить пятилетние визы для всего руководства компании и $50 млн, чтобы получить 10-летнюю визу.

Иностранные граждане, желающие получить «золотую визу» сроком на пять лет, но не претендующие на открытие бизнеса, должны разместить в экономике Индонезии $350 тыс. Для этого нужно либо купить государственные облигации, либо акции публичных компаний, либо открыть сберегающие вклады в банках страны. Чтобы получить визу на десять лет, без намерения открывать бизнес, иностранцу необходимо вложить в экономику $700 тыс.

Силми Карим отметил, что Индонезия не первая страна, которая ввела «золотую визу». По аналогии с другими государствами власти Индонезии надеются, что такая практика позволит усилить экономику страны. Аналогичная политика уже реализована в США, Канаде, ОАЭ, Ирландии, Германии, Новой Зеландии, Италии и Испании.

Милена Костерева