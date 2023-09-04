В петербургском «Манеже» состоится архитектурный фестиваль «Архитектон-2023»

Обновленный фестиваль «АРХИТЕКТОН 2023» пройдёт в центральном выставочном зале «Манеж» Санкт-Петербурга с 12 по 17 сентября, сообщили организаторы мероприятия.

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Центральной частью фестиваля станет профессиональная архитектурная премия проектов и построек для Петербурга, в которой примут участие как профессионалы, так и начинающие архитекторы.

«Мы хотим, чтобы Архитектон стал прожектором, направляющим внимание общества на лучшие примеры архитектуры в городе. Кроме того, премия продемонстрирует петербургской публике актуальный срез и объективное положение дел в профессии»,— отмечают организаторы фестиваля в Telegram-канале.

В обсуждениях также поучаствуют урбанисты, градозащиники, архитектурные критики, девелоперы и общественные организации.

Кроме того, гостей ждёт репрезентация действующих архитектурных бюро и архитектурных школ города, выставка, лаборатории и мастер-классы для молодых специалистов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный потратит 150 млн рублей на премии учреждениям культуры.

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