В Петербурге на 9% выросла стоимость аренды квартир-студий

В августе 2023 года стоимость аренды квартиры-студии в Санкт-Петербурге выросла на 9% относительно предыдущего месяца и на 4% относительно августа прошлого года, достигнув 25 тыс. рублей, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков сервиса "Яндекс.Аренда".

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также за месяц в городе подорожали однокомнатные квартиры. Снять такое жилье в августе можно за за 27 тыс. рублей, что дороже на 8%, чем в июле. Двухкомнатные прибавили в стоимости аренды 10% — до 44 тыс. рублей.

В Ленинградской области по сравнению с июлем в августе цена на аренду студий выросла на 6%. Жильё такого типа к началу учебного года можно снять в среднем за 19 тыс. рублей. Цены на однокомнатные квартиры остались на прежнем уровне — 20 тыс. руб., на двухкомнатные цены снизились на 7%, до 25 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аренда квартир площадью до 32 квадратных метров в Петербурге подешевела за год на 8%,

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