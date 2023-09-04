Белгородэнерго модернизировал линии электропередачи в Ивнянском, Чернянском и Красненском районах области

Энергетики филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» выполнили реконструкцию линий электропередачи с внедрением интеллектуальных систем распределенной автоматизации на территории Ивнянского, Чернянского и Красненского районов Белгородской области. Это повысит надежность электроснабжения 46 сел и поселков с численностью населения свыше 16 тысяч человек.

Системы распределенной автоматизации внедрены на 19 воздушных линиях электропередачи 10 кВ общей протяженностью 583 км. Для повышения надежности и сокращения времени реагирования на отключения смонтировано 28 реклоузеров, девять управляемых разъединителей в комплекте с индикаторами короткого замыкания. На подстанциях модернизировано 11 ячеек 6-10 кВ. Интеллектуальные устройства смогут без участия человека выделять поврежденные участки сети, сохраняя электроснабжение у большей части потребителей.

В частности, в Ивнянском районе автоматизировано семь линий электропередачи, питающих свыше восьми тысяч жителей района и целый ряд социально значимых объектов: больницы, школы, детские сады, котельные, узлы связи, водозаборы и свинокомплексы.

Семь энергонасыщенных участков сети реконструировано в Чернянском районе. Улучшение качества электроснабжения почувствуют свыше трех тысяч жителей райцентра и сельской местности, а также крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия агропромышленного комплекса и другие потребители.

Наконец, в Красненском районе реконструировано пять ЛЭП, питающих муниципальный центр, двенадцать сел, а также Красненскую ЦРБ, четыре школы, три детских сада, четыре котельные, шесть площадок птицекомплексов.

В общей сложности, начиная с 2019 года, в Белгородэнерго автоматизировано уже 108 линий электропередачи, проходящие по территории тринадцати муниципальных образований региона. В будущем «умные» коммутационные аппараты появятся во всех районах. Это позволит говорить о Белгородской области как о первом высокоавтоматизированном регионе.

«Применение современного интеллектуального оборудования отечественного производства в распределительных сетях обеспечивает практически стопроцентную наблюдаемость сетей и позволяет существенно уменьшить время выявления и устранения технологических нарушений. Аварийный участок определяется и отсекается автоматически, после чего основная масса жителей продолжает получать надежное электроснабжение. Для сравнения: раньше на поиск места повреждения и устранения неисправности уходили часы, сейчас – секунды», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.