ЗакС повторно предложит Москве пересмотреть закон о реновации

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложат Совету законодателей (СЗ) РФ пересмотреть нормы закона о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский в интервью «Парламентской газете».

Господин Бельский напомнил, что в июне петербургские депутаты уже направили предложения с поправками в Жилищный, Градостроительный и Налоговый кодексы в Совет законодателей, который после рассмотрения документа отказал ЗакСу по многим пунктам.

В частности, комиссия не посчитала соответствующими федеральному законодательству, предложения о возможности денежного возмещения несовершеннолетним и недееспособным лицам при переселении из жилья, находящегося в их собственности.

Также в СЗ решили, что предложение сохранять для детей и недееспособных лиц при передаче жилья места в школах, в которые они зачислены, не относится к предмету регулирования Жилищным кодексом РФ.

«Мы считаем, что нужно предоставить налоговые льготы участникам программы, чтобы они не платили 13 процентов НДФЛ при смене жилья и делался пятилетний зачет владения. Коллеги из Совета Законодателей напомнили, что здесь надо учесть интересы владельцев и долевой недвижимости. Мы с этим согласны. Эти и другие предложения будем обсуждать с участниками рабочей группы. После принятия решения направим документы в Госдуму»,— уточнил спикер петербургского ЗакСа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Москве не поддержали поправки петербургских депутатов в закон о КРТ.

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