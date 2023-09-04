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Коммерсантъ FM
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Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX с экипажем из четырех человек приводнился в Атлантике у берегов Флориды, сообщает NASA. На борту корабля был в том числе космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев.

Crew Dragon-6 вчера, 3 сентября, покинул Международную космическую станцию (МКС). Корабль приводнился вблизи города Джексонвилл. После того, как экипаж выведут из космического корабля, они все пройдут медицинский осмотр, а затем отправятся в космический центр NASA в Хьюстоне.

Экипаж проработал на станции в общей сложности шесть месяцев. В состав экипажа также вошли американцы Стивен Боуэн и Вуди Хобург, космонавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Сейчас на МКС остаются космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Константин Борисов, космонавты NASA Фрэнк Рубио и Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен от Европейского космического агентства (ESA) и Сатоси Фурукава от Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Лаура Кеффер

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