Президент Казахстана сменил главу Нацбанка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Нацбанка Галымжана Пирматова. Соответствующий указ опубликован на сайте господина Токаева. Причины увольнения не приводятся. 51-летний господин Пирматов занимал пост с февраля 2022 года.

Глава администрации казахстанского президента Олжас Бектенов на заседании сената внес на его рассмотрение кандидатуру Тимура Сулейменова на должность главы Нацбанка. Ранее господин Сулейменов возглавлял министерство национальной экономики. «Тимур Сулейменов был в том числе заместителем председателя Нацбанка, поэтому функции и деятельности финрегулятора он хорошо знает»,— заверил господин Бектенов (цитата по «Интерфаксу»). Сенат одобрил кандидатура Тимура Сулейменова на пост главы Нацбанка Казахстана.

25 августа регулятор принял решение понизить базовую ставку с 16,75% до 16,5% годовых на фоне снижения проинфляционных рисков. Это было первое снижение ставки в Казахстане с 2020 года.

Лаура Кеффер