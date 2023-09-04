Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области в турпроект «Большая Сысерть» инвестируют 180 млрд рублей

Власти Свердловской области планируют привлечь более 180 млрд руб. инвестиций в развитие туристическо-рекреационного кластера «Большая Сысерть». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. В частности, порядка 30 млрд руб. необходимо направить на строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей.

Набережная Сысертского пруда

Набережная Сысертского пруда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Набережная Сысертского пруда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект «Большая Сысерть» был разработан Управляющей компанией туристско-рекреационными кластерами Свердловской области. До 2035 года его планируется реализовать в пяти городских округах, 28 населенных пунктах. В результате создания кластера должно появиться более 10 тыс. рабочих мест.

Напомним, в мае делегация из Китая приехала с бизнес-миссией Свердловскую область и посетила туристический кластер «Большая Сысерть». По итогу китайские предприниматели заявили о готовности инвестировать в открытие ресторана национальной кухни в Сысерти. Также они готовы участвовать в создании китайского центра нетрадиционной медицины на Урале.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...