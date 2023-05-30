Китайский бизнес заявил о готовности открыть в Сысерти ресторан и медицинский центр

Делегация из Китая приехала с бизнес-миссией Свердловскую область и посетила туристический кластер «Большая Сысерть», сообщает департаменте информационной политики. По итогу китайские предприниматели заявили о готовности инвестировать в открытие ресторана национальной кухни в Сысерти. Также они готовы участвовать в создании китайского центра нетрадиционной медицины на Урале.

Китайский бизнес также рассматривает возможность организации тура в Свердловскую область для путешественников со средними доходами, а также для VIP-туристов, которые тратят от $10 тыс. Они отметили, что для китайских туристов важен комфорт, и они не любят изматывающие походы с рюкзаками.

«Россия и Китай — страны с огромным туристическим потенциалом и возможностями для взаимного сотрудничества в рамках инвестиций и обмена турпотоками. Если раньше туристы из Китая выбирали для путешествий Москву и Санкт-Петербург, то сейчас они все больше открывают для себя Урал и его фантастическую природу, а инвесторы видят возможности для работы в нашем регионе»,— отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В Екатеринбург на празднование 300-летия города могут приехать делегации из Китая, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.

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