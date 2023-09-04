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Коммерсантъ FM
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Политическая история Омской области

История вопроса

11 ноября 1991 года президент Борис Ельцин назначил главой администрации области председателя исполкома Омского облсовета Леонида Полежаева. После этого он еще трижды избирался на эту должность и на момент своей отставки в 2012 году был рекордсменом по времени, проведенному во главе региона России.

На выборах 17 декабря 1995 года Леонид Полежаев победил с результатом 59,62%, а в 1999 году — с результатом 57,03%. Руководитель депутатской группы КПРФ заксобрания области Владимир Дорохин пытался оспорить в суде регистрацию господина Полежаева в 1999 году, так как, согласно уставу Омской области, одно и то же лицо не могло быть губернатором более двух сроков подряд. Однако суд встал на сторону губернатора, постановив, что тот имел право участвовать в выборах второй раз, так как до 1995 года он являлся назначенным, а не избранным главой региона.

В 2003 году Конституционный суд позволил главам регионов переизбираться на третий и четвертый сроки. На выборах 7 сентября 2003 года Леонид Полежаев набрал 55,96% голосов избирателей. В 2005 году он вступил в «Единую Россию». В 2007 году господин Полежаев был переназначен заксобранием области по представлению президента на пять лет.

Широко освещался в СМИ конфликт губернатора с мэром Омска Виктором Шрейдером, который привел к уходу последнего из региона в Госдуму в декабре 2011 года. На думских выборах в 2011 году «Единая Россия» получила низкий результат в области, после чего Леонид Полежаев заявил, что не будет претендовать на новый губернаторский срок.

9 апреля 2012 года область по представлению президента возглавил депутат заксобрания Омской области Виктор Назаров. В сентябре 2015 года на выборах он был избран на второй срок, набрав 60,02% голосов. Свой пост по собственному желанию господин Назаров покинул в 2017 году. Врио главы региона стал Александр Бурков, ранее занимавший должность председателя Свердловского отделения «Справедливой России».

10 сентября 2018 года в выборах губернатора Омской области Александр Бурков участвовал в качестве самовыдвиженца и набрал 82,56%. В марте 2023 года он ушел в отставку, врио главы региона стал глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

На думских выборах 2021 года «Единая Россия» победила с 32,9% (в целом по стране — 49,82%). В 2018 году на выборах президента России Владимир Путин набрал в крае 67,42% (по стране — 76,69%).

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