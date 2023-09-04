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Коммерсантъ FM
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Омская область

Досье

Входит в состав Сибирского федерального округа, имеет площадь 141,2 тыс. кв. км (28-е место по стране). В ее состав входят один городской округ и 32 муниципальных района, включающих в себя 26 городских и 365 сельских поселений. Численность населения на 1 января 2023 года — 1,8 млн человек (26-е место). Рождаемость в 2022 году составила 8,6 на 1 тыс. человек населения (42-е место по стране), смертность — 13,8 на 1 тыс. человек (44-е место). Среднемесячная заработная плата составила 46,5 тыс. руб. (45-е место), средняя пенсия — 15,9 тыс. руб. (55-е). Уровень безработицы составлял 4,2% (27-е место). ВРП региона в 2022 году прогнозируется в размере 901,6 млрд руб. За 2022 год объем прямых инвестиций составил 191,4 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2022 году — 105,3%. Дефицит бюджета в 2023 году запланирован в размере 4,3 млрд руб. (доходы — 124 млрд руб., расходы — 128,3 млрд руб.). Число зарегистрированных преступлений в республике в 2022 году составило 1227,6 на 100 тыс. человек.

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