Сможет ли рободог заменить собаку-поводыря

Команда из Швейцарского федерального технологического института (ETH Zurich) переделывает уже выпускающегося серийно рободога (четвероногого робота), чтобы обеспечивать безопасное передвижение слепых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Рободог получил от разработчиков дополнительные датчики и программное обеспечение, а также искусственный интеллект, что, как они надеются, позволит машине хорошо ориентироваться на местности и служить надежным поводырем. По их замыслу, у рободога могут найтись и другие варианты применения.

Ведущий автор работы Давиде Плоцца объясняет, какие задачи сможет решать рободог: «В него загружены карты местности, и он может выступать в роли навигатора, выбирать наиболее удобный и безопасный путь. А благодаря датчикам рободог справится и с динамическими препятствиями, которых нет на загруженной карте: избежит столкновения с неожиданно появившимися людьми, например».

Рободог снабжен лидаром — это то же самое, что радар, но только для обнаружения препятствий используются не радиоволны, а лазерные лучи. Подобные устройства уже успешно применяются на беспилотных автомобилях. Кроме того, на рободога устанавливаются цветные камеры, работающие в системе КЗС (красный, зеленый, синий),— это обеспечивает искусственному интеллекту поводыря более четкое распознавание объектов.

Живая собака будет испытывать определенные сложности на маршрутах, где она оказывается впервые, но рободогу совершенно все равно, где прокладывать путь, если местность загружена в его карты.

Но помощью слепым «таланты» рободога не ограничиваются. Он может обследовать поврежденные здания, выявляя их дефекты, он может также искать людей, оказавшихся под завалами или в других безвыходных положениях.

Есть и еще одно важное свойство рободогов: они не нуждаются в длительном обучении, как собаки, за роботом не нужно ухаживать.

Научный руководитель работы Мишель Маньо считает, что превосходство рободога над собакой-поводырем очевидно, но у животных есть одно неоспоримое преимущество: они живые, их можно любить, и они откликаются на любовь. «Если бы я ослеп, я бы купил собаку»,— признается Маньо.

По материалам Reuters