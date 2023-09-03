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В Курской области под огонь попал поселок и нейтрализованы два беспилотника

Поселок Теткино Глушковского района Курской области обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано три попадания, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, также на приграничных территориях обнаружили два БПЛА. Их заметили в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района. «Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений»,— уточнил господин Старовойт.

Ранее сегодня под Белгородом сбили беспилотник. А белгородский поселок Уразово попал под артиллерийский огонь, пострадали четыре домовладения.

Олег Мухин

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